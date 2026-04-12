Директор зоопарка рассказал о перспективе продажи мерча с макаком Панчем

ТОКИО, 12 апр – РИА Новости, Ксения Нака. Глава зооботанического парка города Итикава Такаси Ясунага рассказал РИА Новости о возможности производства и продажи товаров, связанных со всемирно известным детенышем японской макаки Панчем, которому заменила мать плюшевая игрушка-орангутан.

"Для нас главным приоритетом является то, чтобы Панч как следует полностью влился в стаю. На сегодняшний день процесс вхождения в стаю развивается благополучно, но мы не знаем, как будет складываться в дальнейшем, получится ли у него влиться в стаю или нет", - сказал Ясунага.

"В этих условиях мы очень осторожны в вопросе создания или продажи товаров с использованием Панча. Нам известно, что в мире есть и критические мнения относительно бизнеса с использованием Панча. Поэтому мы будем рассматривать вопрос о товарах (с Панчем) с учетом ситуации", - добавил он.