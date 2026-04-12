Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко во время пресс-конференции в Лондоне. 13 апреля 2018. Архивное фото

Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко во время пресс-конференции в Лондоне. 13 апреля 2018

Яковенко рассказал о задачах, стоящих сейчас перед Россией

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Перед Россией на сегодняшний день стоят масштабные задачи в области внутреннего развития как материальной, так и интеллектуальной основы ее позитивной роли в общих делах человечества, заявил РИА Новости заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.

"И сейчас перед нами стоят не менее масштабные задачи в области внутреннего развития как материальной, так и интеллектуальной основы нашей позитивной роли в общих делах человечества", - указал он.

Яковенко уверен, что "об этом нельзя забывать, когда мы формулируем стратегические цели национального развития, поддержанные реализацией соответствующих проектов".

По его мнению, "обретение базовой самодостаточности, на что, кстати, теперь вслед за нами - со сворачиванием глобализации - нацелена администрация Дональда Трампа , сопровождается мерами по обеспечению технологического и цифрового суверенитета".

"Это - очередной этап в развитии страны, сопоставимый с экономическим подъемом в канун Первой мировой и советской индустриализацией", - уверен Яковенко.

Он заявил, что "советский опыт, как и пример современного Китая , доказывает, что многоукладность в экономике, включая направляющую роль государства, создает необходимый баланс в успешном национальном развитии, которое невозможно без долгосрочных стратегических решений, без национальной мобилизации".

"Как оно немыслимо без укрепления духовно-нравственных, культурно-цивилизационных основ нашего общества. В том числе поэтому в нынешнем конфликте с США Израилем выстоял Иран", - объяснил Яковенко.