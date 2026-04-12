Рейтинг@Mail.ru
Яковенко рассказал о задачах, стоящих сейчас перед Россией - РИА Новости, 12.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:04 12.04.2026
Яковенко рассказал о задачах, стоящих сейчас перед Россией

Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко во время пресс-конференции в Лондоне. 13 апреля 2018. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Перед Россией на сегодняшний день стоят масштабные задачи в области внутреннего развития как материальной, так и интеллектуальной основы ее позитивной роли в общих делах человечества, заявил РИА Новости заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
"И сейчас перед нами стоят не менее масштабные задачи в области внутреннего развития как материальной, так и интеллектуальной основы нашей позитивной роли в общих делах человечества", - указал он.
Яковенко уверен, что "об этом нельзя забывать, когда мы формулируем стратегические цели национального развития, поддержанные реализацией соответствующих проектов".
По его мнению, "обретение базовой самодостаточности, на что, кстати, теперь вслед за нами - со сворачиванием глобализации - нацелена администрация Дональда Трампа, сопровождается мерами по обеспечению технологического и цифрового суверенитета".
"Это - очередной этап в развитии страны, сопоставимый с экономическим подъемом в канун Первой мировой и советской индустриализацией", - уверен Яковенко.
Он заявил, что "советский опыт, как и пример современного Китая, доказывает, что многоукладность в экономике, включая направляющую роль государства, создает необходимый баланс в успешном национальном развитии, которое невозможно без долгосрочных стратегических решений, без национальной мобилизации".
"Как оно немыслимо без укрепления духовно-нравственных, культурно-цивилизационных основ нашего общества. В том числе поэтому в нынешнем конфликте с США и Израилем выстоял Иран", - объяснил Яковенко.
Он уверен, что "только в таких условиях возможны гениальные прозрения Константина Циолковского и многое из того в науке и технологиях, что начиналось в России, но было реализовано на Западе в послереволюционный период. Вот почему столь важен и символичен для нас День космонавтики".
РоссияКитайСШААлександр ЯковенкоДональд ТрампКонстантин ЦиолковскийОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала