Роспатент назвал три лучших российских изобретения для освоения космоса

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Эксперты Роспатента отобрали три лучших изобретения российских ученых для освоения космоса, среди них - программа для очистки космического мусора и модель для наблюдения поверхности Земли, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"В канун Дня космонавтики Роспатент представил подборку результатов интеллектуальной деятельности, которые помогают покорять космос. Это изобретения и полезные модели, различное программное обеспечение, в том числе для работы высокотехнологичного оборудования, и даже внешний вид космических спутников и скафандров", - сообщили в Роспатенте.
Так, программисты Юго-Западного государственного университета разработали программу-симулятор космического мусора для отображения траектории спутникового мусора.
Специалисты Ракетно-космической корпорации "Энергия" придумали, как добиться увеличения грузоподъемности многоступенчатых модульных ракет-носителей.
Инженеры Научно-производственного концерна "БАРЛ" создали модель космического аппарата для наблюдения поверхности Земли. Она работает сразу в видимом, инфракрасном и сверхвысокочастотном диапазонах.
"В связи со стратегической важностью российской космической отрасли необходимо своевременно обеспечить правовую охрану передовым разработкам, которые позволяют достичь технологического суверенитета в этой сфере", – рассказал руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов.
По его словам, в Роспатенте зарегистрировано свыше трех тысяч таких программ для ЭВМ и баз данных.