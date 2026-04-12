В Фонде Печерского рассказали о сопротивлении в нацистских концлагерях

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В фонде Александра Печерского, занимающимся увековечением памяти участников сопротивления в нацистских концлагерях сообщили РИА новости о недавно сделанных открытиях в этом направлении, к примеру, стало известно, что сопротивление в концлагерях было не стихийным, а выстроенным.

Десятого апреля отмечается Международный день движения сопротивления, посвященный всем, кто боролся с фашизмом на оккупированных территориях в годы Второй мировой войны.

"Сегодня мы начинаем открывать конкретные истории, которые раньше просто не были известны или находились на периферии внимания. Речь идёт о детальной реконструкции сопротивления - например, о побеге Михаила Девятаева и его товарищей, о восстании в "блоке смерти" Маутхаузена, о работе подпольных организаций в лагерях Освенцим Дахау , Бухенвальд", - сказал председатель правления фонда Печерского Илья Васильев.

Восьмого февраля 1945 года летчик Девятаев сбежал из концлагеря, угнав немецкий бомбардировщик. Его побег называют самым дерзким за всю историю войны.

"Выяснилось, что это (движение сопротивления - ред.) было не стихийное поведение отдельных людей, а выстроенная система: существовали подпольные комитеты советских военнопленных, налаживались связи между лагерями, координировались побеги и восстания", - отметил собеседник агентства.

Приходится заново отвечать на попытки поставить под сомнение сами факты сопротивления - в том числе восстания в Бухенвальде и Маутхаузене, которые в отдельных европейских исследованиях в последние десятилетия пытались представить как "миф", добавил он.