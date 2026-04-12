"Начался обратный отсчет". В США забили тревогу из-за нового шага Ирана

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке невозможно решить с помощью одной дипломатической встречи, так как Тегеран не примет максималистские требования Вашингтона, заявил экс-подполковник США Дэниел Дэвис в соцсети X.
Таким образом он прокомментировал заявление вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса о том, что предложение Белого дома на прошедших с Ираном переговорах было окончательным и наилучшим.
"Думать, что одна-единственная дипломатическая встреча сможет положить конец войне, крайне нереалистично. Если это действительно было последнее предложение, то это были вовсе не переговоры, а ультиматум с требованием капитуляции. Вряд ли Иран примет такие условия, и, скорее всего, после этого начнется обратный отсчет до возобновления боевых действий", — написал он.
По мнению Дэвиса, этот шаг Ирана создаст проблемы для США, поскольку причины, по которым Вашингтону не удалось добиться военного успеха за первые шесть недель, все еще актуальны и вряд ли ситуация изменится в следующие шесть недель.
"Между тем Иран сохранит контроль над Ормузом, цены на нефть останутся высокими, а дефицит удобрений, вывозимых из Персидского залива, будет по-прежнему оказывать сильное давление на мировую экономику, особенно на Соединенные Штаты. Сегодня не лучший день для Америки", — заключил он.
Вчера в Исламабаде прошла встреча американской и иранской делегаций. Как передавал телеканал Al Hadath, стороны сначала провели непрямые переговоры. Агентство Tasnim назвало среди тем для обсуждения освобождение иранских активов и прекращение огня в Ливане.
В американскую делегацию вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Иран представляют в том числе председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи.
В ночь на среду Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, назначив контакты для мирного урегулирования на ближайшее время. В основу будущего договора может лечь план Ирана из десяти пунктов, который, как сообщалось, одобрили и американцы.