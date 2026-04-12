На "Госуслугах" стал доступен прием заявлений в отряд космонавтов

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Роскосмос открыл на портале "Госуслуги" приём заявлений в отряд космонавтов, рассказало Минцифры в своем канале в Мах.
Там отмечается, что будущие космонавты должны иметь гражданство РФ, высшее образование из утверждённого перечня и стаж работы по специальности не менее трех лет. Кроме того, возраст кандидата не должен превышать 35 лет, его вес должен составлять от 50 до 90 килограммов. Также он должен владеть английским, итальянским, испанским, немецким или французским языком и иметь отличное здоровье, высокую физическую выносливость и психическую устойчивость.
Для того, чтобы стать космонавтом, нужно подать заявление на портале , пройти медосмотр и отправить медицинские документы. После чего следует дождаться приглашения на очный отбор в центре подготовки космонавтов, где нужно будет ещё раз пройти медобследование, затем — собеседование, сдать нормативы физподготовки, а также тесты на соответствие образованию и профессиональной квалификации.
При успешном прохождении отбора, останется заключить трудовой договор с центром подготовки космонавтов и приступить к тренировкам.
Подать заявление на участие в заочном отборе можно до 30 июня 2026 года.