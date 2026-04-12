На "Госуслугах" стал доступен прием заявлений в отряд космонавтов

Для того, чтобы стать космонавтом, нужно подать заявление на портале , пройти медосмотр и отправить медицинские документы. После чего следует дождаться приглашения на очный отбор в центре подготовки космонавтов, где нужно будет ещё раз пройти медобследование, затем — собеседование, сдать нормативы физподготовки, а также тесты на соответствие образованию и профессиональной квалификации.