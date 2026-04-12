Горячкина и Музычук сыграли вничью на турнире претенденток
21:03 12.04.2026
Горячкина и Музычук сыграли вничью на турнире претенденток

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россиянка Александра Горячкина сыграла вничью с украинкой Анной Музычук в 12-м туре шахматного турнира претенденток, который проходит на Кипре.
Партия завершилась после 71-го хода, Горячкина играла черными фигурами.
Россиянка Екатерина Лагно черными проиграла Бибисаре Асаубаевой из Казахстана. Партия завершилась после 49-го хода.
Результаты оставшихся партий:
Чжу Цзиньэр (Китай) - Рамешбабу Вайшали (Индия) - 1:0;
Дивья Дешмукх (Индия) - Тань Чжунъи (Китай) - 0:1.
За два тура до окончания турнира в таблице лидируют Вайшали и Чжу Цзиньэр (по 7 очков), далее идут Музычук и Асаубаева (по 6,5), Горячкина и Лагно (по 5,5), Тань Чжунъи и Дешмукх (по 5).
Турнир претенденток с участием восьми шахматисток проходит в два круга с 29 марта по 15 апреля. Победительница сыграет матч за шахматную корону с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.
Александра Горячкина - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
Горячкина уступила лидеру турнира претенденток в 11-м туре
11 апреля, 20:07
 
