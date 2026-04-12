Тренер сборной подвела итоги этапа Кубка мира по художественной гимнастике - РИА Новости Спорт, 12.04.2026
17:29 12.04.2026 (обновлено: 18:12 12.04.2026)
Тренер сборной подвела итоги этапа Кубка мира по художественной гимнастике

Тренер Сергаева: гимнасткам сейчас важно участвовать в международных стартах

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева после завершения этапа Кубка мира рассказала, что российским гимнасткам сейчас важно выходить на международные старты и набирать соревновательный опыт.
В воскресенье завершился этап Кубка мира по художественной гимнастике в Ташкенте. Россиянка Мария Борисова завоевала золото в многоборье и серебро в упражнениях с обручем. В командных соревнованиях россиянки Алена Селиверстова, Алина Прощалыкина, Злата Ремчукова, Нелли Реуцкая и Николь Андрончик заняли второе место в упражнениях с пятью мячами и третье в упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав.
Мария Борисова - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Борисова завоевала серебро на этапе КМ по художественной гимнастике
Вчера, 15:20
"Второй этап прошел очень удачно. Мария Борисова стабильно выполнила все четыре вида в многоборье, ее результат закономерен. Ева Кононова достойно справилась со своим первым крупным международным стартом. Команда в групповых упражнениях только в этом году перешла из юниорок в старшую категорию. Мы приняли решение дать этому составу соревновательную практику вместо команды, успешно выступившей на первом этапе. Для всех гимнасток сейчас важно выходить на международные старты и набирать соревновательный опыт", - заявила Сергаева, слова которой предоставила РИА Новости пресс-служба Федерации гимнастики России.
"Над артистической составляющей еще предстоит поработать: программу необходимо выстраивать от образа, а уже затем от элементов. Например, у лидеров, таких как София Рафаэлли с булавами и Алина Горносько с лентой, уже видно цельное упражнение, а не набор элементов", - добавила тренер.
С 1 января 2024 года Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.
Спортивная гимнастика. Параллельные брусья - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Российский гимнаст взял бронзу на параллельных брусьях на этапе КМ в Каире
6 апреля, 17:37
 
СпортРоссияТашкентМария БорисоваХудожественная гимнастика
 
