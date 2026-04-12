Рейтинг@Mail.ru
Российский газовоз "Арктик Метагаз" отбуксировали в международные воды - РИА Новости, 12.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:41 12.04.2026 (обновлено: 20:32 12.04.2026)
Российский газовоз "Арктик Метагаз" отбуксировали в международные воды

Аль-Шариф: газовоз Arctic Metagaz отбуксировали в международные воды

© Фото : General Administration for Coast SecurityРоссийский танкер Arctic Metagaz
Российский танкер Arctic Metagaz - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
© Фото : General Administration for Coast Security
Российский танкер Arctic Metagaz. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕНГАЗИ (Ливия), 12 апр — РИА Новости. Поврежденный украинскими катерами в Средиземном море российский газовоз "Арктик Метагаз" находится в международных водах, заявил официальный представитель комитета по кризисным и чрезвычайным ситуациям Ливии Магди аль-Шариф.
Десять дней назад ливийское Управление портов и морского транспорта сообщило, что властям не удалось отбуксировать газовоз в порт из-за непогоды.
"Танкер был отбуксирован судном, принадлежащим Национальной нефтяной корпорации. Сейчас он находится в 80 милях от берега, то есть в международных водах. Буксировка продолжается под наблюдением ливийских военно-морских судов. Утечек нет, и танкер не представляет угрозы для ливийского побережья", — сказал аль-Шариф.
По его словам, члены комитета во главе с Шуайбом Юсефом ас-Сабером встретились с российским послом и представителями компании — владельца танкера для координации мер по обеспечению безопасности вод и побережья от любых рисков.
Третьего марта украинские безэкипажные катера, запущенные с побережья Ливии, атаковали российский газовоз "Арктик Метагаз" в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Судно, перевозившее сто тысяч кубометров СПГ, лишилось хода и электропитания, на нем начался пожар и прогремел взрыв. Всем 30 членам экипажа удалось спастись, но двое моряков получили ожоги.
В миреСредиземное мореРоссияЛивияМальта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала