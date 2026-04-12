Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии неожиданно высказались о войне с Россией - РИА Новости, 12.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:56 12.04.2026 (обновлено: 19:29 12.04.2026)
В Финляндии неожиданно высказались о войне с Россией

Мема раскритиковал инцидент с пролетом БПЛА ВСУ через Финляндию

© AP Photo / David GoldmanФинский флаг на судне близ Нуука, Гренландия
Финский флаг на судне близ Нуука, Гренландия - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
© AP Photo / David Goldman
Финский флаг на судне близ Нуука, Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X раскритиковал премьер-министра Финляндии Петтери Орпо после инцидента с пролетом дронов ВСУ через территорию страны.
"Нам говорили, что, если Финляндия присоединится к НАТО, она будет действовать как часть оборонительного альянса. Теперь финское воздушное пространство используется украинскими дронами для атак на Россию. Мы не будем молчать, пока правительство Орпо ведет страну к прямой войне с Россией", — обрушился с критикой он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
"Немедленно прекратить атаки". Новая выходка ВСУ вызвала ярость на Западе
Вчера, 08:44
Накануне финские СМИ сообщили, что в муниципалитете Иитти местный житель нашел БПЛА с неразорвавшейся боевой частью.
Также два украинских БПЛА обнаружили на территории страны 29 марта. Премьер-министр Петтери Орпо назвал это нарушением территориальной целостности. Третий дрон, который также был украинским, нашли на льду пограничного с Россией озера Пюхяярви в Париккале 31 марта. На прошлой неделе Yle сообщил о еще одном беспилотнике.
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
"Дорого обойдется". В Финляндии пришли в ярость от новой выходки Киева
Вчера, 16:41
 
В миреФинляндияРоссияПеттери ОрпоВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала