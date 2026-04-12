В Финляндии неожиданно высказались о войне с Россией

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X раскритиковал премьер-министра Финляндии Петтери Орпо после инцидента с пролетом дронов ВСУ через территорию страны.
"Нам говорили, что, если Финляндия присоединится к НАТО, она будет действовать как часть оборонительного альянса. Теперь финское воздушное пространство используется украинскими дронами для атак на Россию. Мы не будем молчать, пока правительство Орпо ведет страну к прямой войне с Россией", — обрушился с критикой он.
Накануне финские СМИ сообщили, что в муниципалитете Иитти местный житель нашел БПЛА с неразорвавшейся боевой частью.
Также два украинских БПЛА обнаружили на территории страны 29 марта. Премьер-министр Петтери Орпо назвал это нарушением территориальной целостности. Третий дрон, который также был украинским, нашли на льду пограничного с Россией озера Пюхяярви в Париккале 31 марта. На прошлой неделе Yle сообщил о еще одном беспилотнике.