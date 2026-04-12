"Ударят первыми": в Финляндии заговорили о конфликте НАТО с Россией

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Планы финского правительства по размещению ядерного оружия превращают страну в военную мишень в случае конфликта с Россией, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X.
"Правительство Петтери Орпо (премьер-министр Финляндии. — Прим. ред.) разрешило бы привезти ядерное оружие в страну в кризисном сценарии, но запретило бы его размещение здесь в мирное время. Это означает только одно — если вспыхнет конфликт между НАТО и Россией, то ударят по нам первыми", — сообщил ученый.
Ранее глава минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что правительство страны предлагает разрешить ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия в "связанных с обороной" ситуациях. В остальных случаях это будет по-прежнему запрещено.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил, что намерение Хельсинки отказаться от запрета на размещение ядерного оружия ведет к уязвимости Финляндии и эскалации напряженности в Европе. По его словам, это станет угрозой для России, в ответ Москва примет соответствующие меры.
