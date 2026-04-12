Рейтинг@Mail.ru
"Ударят первыми": в Финляндии заговорили о конфликте НАТО с Россией - РИА Новости, 12.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:50 12.04.2026
"Ударят первыми": в Финляндии заговорили о конфликте НАТО с Россией

Профессор Малинен: планы на ядерное оружие превращают Финляндию в военную мишень

© AP Photo / David GoldmanФинский флаг
12.04.2026
© AP Photo / David Goldman
Финский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Планы финского правительства по размещению ядерного оружия превращают страну в военную мишень в случае конфликта с Россией, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X.
«
"Правительство Петтери Орпо (премьер-министр Финляндии. — Прим. ред.) разрешило бы привезти ядерное оружие в страну в кризисном сценарии, но запретило бы его размещение здесь в мирное время. Это означает только одно — если вспыхнет конфликт между НАТО и Россией, то ударят по нам первыми", — сообщил ученый.
Ранее глава минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что правительство страны предлагает разрешить ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия в "связанных с обороной" ситуациях. В остальных случаях это будет по-прежнему запрещено.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил, что намерение Хельсинки отказаться от запрета на размещение ядерного оружия ведет к уязвимости Финляндии и эскалации напряженности в Европе. По его словам, это станет угрозой для России, в ответ Москва примет соответствующие меры.
В миреФинляндияТуомас МалиненНАТОПеттери ОрпоХельсинкиРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала