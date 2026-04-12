Появились подробности ДТП в Саратовской области, где погибли четверо мужчин

САРАТОВ, 12 апр - РИА Новости. Госавтоинспекция Саратовской области назвала возраст четырех мужчин, погибших в ДТП с участием фуры и легкового автомобиля в Красноармейском районе региона.
Авария произошла в воскресенье около 5.30 мск в районе села Белогорское Красноармейского района на 420-м километре трассы Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград. По данным Госавтоинспекции Саратовской области, столкнулись фура Scania и легковой автомобиль ВАЗ-2110. После ДТП транспортные средства загорелись. Четыре человека, находившиеся в легковом автомобиле, погибли.
"Погибли водитель - мужчина 1994 года рождения, пассажиры - мужчины 1991, 2005, 2008 годов рождения", - сообщили в областной ГАИ, уточнив, что младшему из погибших было 18 лет.
В экстренных службах рассказали РИА Новости, что у ВАЗ-2110 были государственные номера Республики Дагестан.
