Российский посол рассказал о попытках вербовать доминиканцев в ряды ВСУ

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Массовые попытки набирать наемников из Доминиканской Республики в ряды ВСУ не наблюдаются, и участие доминиканцев в конфликте на стороне Киева ограничено единичными случаями, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в карибском государстве Алексей Середин.
В разговоре с агентством он отметил, что в Доминикане, в отличие от ряда других государств Латинской Америки, не наблюдаются массовые или организованные попытки украинских структур вербовать наемников.
"Если доминиканцы и отправляются воевать за киевский режим, то подобные инциденты носят единичный характер и являются, как правило, личным выбором отдельных лиц, зачастую движимых сложной материальной ситуацией или оказавшихся под влиянием дезинформации", - сказал также дипломат.
"Попытки киевского режима задействовать социальные сети или иные каналы для привлечения "добровольцев" из Латинской Америки здесь не находят отклика", - подчеркнул собеседник.
Двенадцатого апреля исполняется год со дня начала работы посольства России в Санто-Доминго.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.