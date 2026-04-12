Российский посол рассказал о попытках вербовать доминиканцев в ряды ВСУ

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Массовые попытки набирать наемников из Доминиканской Республики в ряды ВСУ не наблюдаются, и участие доминиканцев в конфликте на стороне Киева ограничено единичными случаями, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в карибском государстве Алексей Середин.

В разговоре с агентством он отметил, что в Доминикане , в отличие от ряда других государств Латинской Америки , не наблюдаются массовые или организованные попытки украинских структур вербовать наемников.

"Если доминиканцы и отправляются воевать за киевский режим, то подобные инциденты носят единичный характер и являются, как правило, личным выбором отдельных лиц, зачастую движимых сложной материальной ситуацией или оказавшихся под влиянием дезинформации", - сказал также дипломат.

"Попытки киевского режима задействовать социальные сети или иные каналы для привлечения "добровольцев" из Латинской Америки здесь не находят отклика", - подчеркнул собеседник.

Санто-Доминго. Двенадцатого апреля исполняется год со дня начала работы посольства России