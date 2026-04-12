ВС России до начала перемирия поразили пункты временной дислокации ВСУ

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российские войска до начала пасхального перемирия поразили пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 38 районах в зоне спецоперации, сообщило Минобороны России.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Российской Федерации (до начала пасхального перемирия - ред.) нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 38 районах", - говорится в сообщении министерства.