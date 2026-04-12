Ученые СПбГУ связали дисбактериоз с депрессией, аутизмом и деменцией

© Depositphotos.com / AndreyPopov Девушка лежит на диване с болью в животе

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Изучение природы нейродегенеративных заболеваний — сегодня одна из самых острых задач медицины. Хуже того: на сегодняшний день не существует ни одного метода, способного остановить или вылечить эти недуги.

Однако новое открытие выявило неожиданную связь аутизма с гораздо более обычной болезнью.

Еда — главная причина

Ученые подчеркивают: единственный путь к созданию действенных лекарств и систем ранней диагностики — это понимание фундаментальных механизмов гибели нейронов. И здесь они делают важный вывод: мозг не существует изолированно. Его здоровье неразрывно связано со здоровьем всего организма — в особенности кишечника.

"При многих нервно-психических и нейродегенеративных заболеваниях наблюдается изменение микробного баланса, — пояснил ассистент кафедры фундаментальных проблем медицины и медицинских технологий СПбГУ Григорий Бердичевский. — Это необходимо учитывать при лечении и назначать таким пациентам пробиотическую терапию".

© Depositphotos.com / belchonock Врач-нутрициолог во время работы

Исследователи подтвердили существование так называемой оси "кишечник — мозг". Механизм прост: бактерии, живущие в желудочно-кишечном тракте, посылают сигналы в нервную систему через гормоны и блуждающий нерв. Когда микрофлора в порядке, то организм работает как часы. Но стоит случиться дисбактериозу, эта работа нарушается. А следом летит и психика, и память.

Исследователи рекомендуют обязательно проверять состояние ЖКТ и при необходимости подключать пробиотики. По мнению ученых, одна из главных причин роста нервных и психических заболеваний — то, что мы едим. Современный рацион беден клетчаткой, из-за чего страдает кишечная микрофлора, а следом — и весь организм.

Опасности, которые пациент не замечает

Ранее рассказывалось о том, какие еще болезни могут быть связаны с кишечником. Например, хронический стресс способен довести человека до функциональной диспепсии и синдрома раздраженного кишечника. И наоборот — затяжные боли в животе сами по себе могут породить тревожные расстройства. Об этом РИА Новости рассказала кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог клиники "СОВА" Анна Попова.

"Эволюционно наши органы пищеварения очень тесно связаны с центральной нервной системой. На хронический стресс они могут ответить сбоем — и тогда появляются боли в животе даже без активного воспаления", — пояснила доктор.

В таких случаях, добавила Попова, гастроэнтерологам приходится обращаться за помощью к психиатрам или психотерапевтам.

© iStock.com / Chinnapong Пациент во время консультации с врачом

Но стресс — не единственный враг пищеварительной системы. "При ожирении избытки жировой ткани откладываются не только под кожей, но и внутри — в клетках внутренних органов, обволакивая их снаружи. Это нарушает работу органов", — предупреждает специалист.