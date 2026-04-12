Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:59 12.04.2026
В Дагестане число подтопленных жилых домов снизилось до 516

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий наводнения в поселке Мамедкала Дербентского района Дагестана
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Число подтопленных жилых домов в Дагестане снизилось до 516, а приусадебных участков - до 556, сообщает МЧС России.
«
"В Республике Дагестан в 7 населенных пунктах остаются подтопленными 516 жилых домов, 556 приусадебных участков и 45 участков автодорог", - сообщило министерство в канале на платформе Max.
Ранее МЧС сообщало, что в Дагестане подтоплены 762 жилых дома и 812 приусадебных участков.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, повреждения дорог и мостов. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. По поручению президента России Владимира Путина создана правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков.
ПроисшествияРеспублика ДагестанРоссияВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнение в Дагестане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала