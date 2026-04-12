В Дагестане число подтопленных жилых домов снизилось до 516

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Число подтопленных жилых домов в Дагестане снизилось до 516, а приусадебных участков - до 556, сообщает МЧС России.
«
"В Республике Дагестан в 7 населенных пунктах остаются подтопленными 516 жилых домов, 556 приусадебных участков и 45 участков автодорог", - сообщило министерство в канале на платформе Max.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, повреждения дорог и мостов. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. По поручению президента России Владимира Путина создана правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков.