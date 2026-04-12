Борисова завоевала серебро на этапе КМ по художественной гимнастике - РИА Новости Спорт, 12.04.2026
15:20 12.04.2026
Борисова завоевала серебро на этапе КМ по художественной гимнастике

Борисова выиграла серебро в упражнениях с обручем на этапе КМ в Ташкенте

Мария Борисова - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россиянка Мария Борисова завоевала серебряную медаль в упражнениях с обручем на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который прошел в Ташкенте.
Борисова набрала 28,55 балла. Первой стала представительница Узбекистана Тахмина Икромова (29,70), тройку лидеров замкнула немка Дарья Варфоломеева (28,50).
В групповых упражнениях в программе с пятью мячами россиянки Алена Селиверстова, Алина Прощалыкина, Злата Ремчукова, Нелли Реуцкая и Николь Андрончик завоевали серебро с результатом 25,95 балла. Первое место заняла команда Китая (27,30), третье - спортсменки из Белоруссии (25,60).
В групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав россиянки стали бронзовыми призерами, набрав 27,40 балла. Золото завоевали спортсменки из Китая (28,95), серебро получила команда Бразилии (28,10).
С 1 января 2024 года Международная федерация гимнастики (World Gymnastics, ранее - FIG) допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.
