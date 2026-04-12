Большунов выиграл масс-старт на чемпионате России - РИА Новости Спорт, 12.04.2026
13:05 12.04.2026
Большунов выиграл масс-старт на чемпионате России

Большунов выиграл масс-старт на чемпионате России в Мончегорске

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов одержал победу в 70-километровом масс-старте классическим стилем на чемпионате России в Мончегорске (Мурманская область).
Большунов преодолел дистанцию за 2 часа 52 минуты 55,4 секунды. Вторым стал Алексей Червоткин (отставание - 1,4 секунды), третьим - Илья Семиков (+2,2).
Мужской масс-старт завершил программу чемпионата России в Мончегорске. В субботу Карина Гончарова одержала победу в гонке на 50 километров.
