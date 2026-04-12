Большунов контролировал ход лыжного марафона, заявил Бородавко - РИА Новости Спорт, 12.04.2026
13:37 12.04.2026 (обновлено: 15:31 12.04.2026)
Большунов контролировал ход лыжного марафона, заявил Бородавко

Бородавко: Большунов контролировал ход лыжного марафона на чемпионате России

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов держал под контролем развитие событий в 70-километровой гонке с масс-старта классическим стилем и закономерно победил на чемпионате России в Мончегорске, заявил РИА Новости старший тренер национальной команды Юрий Бородавко.
Большунов преодолел дистанцию за 2 часа 52 минуты 55,4 секунды. Вторым стал Алексей Червоткин (отставание - 1,4 секунды), третьим - Илья Семиков (+2,2).
Лыжник Сергей Волков - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
"Большунов мне руку не жмет": смелое интервью об изнанке лыжных гонок
14 марта, 11:00
"Сегодня была отличная погода и хорошо подготовленная трасса. Большунов выиграл на классе, а Семиков и Червоткин в борьбе с ним стали призерами. Саша полностью все контролировал, видел, как работают лыжи и у него, и у соперников. Перед финишным спуском он все просчитал, ушел первым и уже не дал себя обойти. Все получилось достаточно предсказуемо. Это хорошая точка в зимнем сезоне", - сказал Бородавко.
"Очень удивил Володя Фролов, который практически до финиша составлял очень серьезную конкуренцию лидерам и претендовал на завоевание медали. Но этого не случилось, все-таки сборники оказались сильнее", - добавил собеседник агентства.
Фролов в итоге отстал от Большунова на 19,5 секунды и занял четвертое место.
Мужской масс-старт завершил программу чемпионата России в Мончегорске. В субботу Карина Гончарова одержала победу в гонке на 50 километров.
Александр Большунов и Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Большунов три раза подряд наказал Коростелева. А где уровень Кубка мира?
31 марта, 15:00
 
