Большунов контролировал ход лыжного марафона, заявил Бородавко

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов держал под контролем развитие событий в 70-километровой гонке с масс-старта классическим стилем и закономерно победил на чемпионате России в Мончегорске, заявил РИА Новости старший тренер национальной команды Юрий Бородавко.

"Сегодня была отличная погода и хорошо подготовленная трасса. Большунов выиграл на классе, а Семиков и Червоткин в борьбе с ним стали призерами. Саша полностью все контролировал, видел, как работают лыжи и у него, и у соперников. Перед финишным спуском он все просчитал, ушел первым и уже не дал себя обойти. Все получилось достаточно предсказуемо. Это хорошая точка в зимнем сезоне", - сказал Бородавко

"Очень удивил Володя Фролов, который практически до финиша составлял очень серьезную конкуренцию лидерам и претендовал на завоевание медали. Но этого не случилось, все-таки сборники оказались сильнее", - добавил собеседник агентства.

Фролов в итоге отстал от Большунова на 19,5 секунды и занял четвертое место.