В Фонде Печерского рассказали о руководителях подполья в Биркенау

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:27 12.04.2026 (обновлено: 06:36 12.04.2026)
РИА Новости: установлены имена руководителей советского подполья в Биркенау

Барак на территории бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме
Перейти в медиабанк
Барак на территории бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В Фонде Александра Печерского, занимающимся увековечением памяти участников сопротивления в нацистских концлагерях сообщили РИА Новости, что несмотря на существование "белых пятен", удалось установить имена руководителей советского подполья.
Одиннадцатого апреля отмечается Международный день освобождения узников нацистских концлагерей.
"Отдельная тема — Освенцим (Аушвиц), который, казалось бы, изучен лучше всего. Но даже здесь обнаруживаются серьёзные белые пятна", - сказал председатель правления фонда Илья Васильев, комментируя тему.
По его словам Васильева, практически неизвестной оставалась деятельность советского подполья в Биркенау — а оказалось, что там действовала мощная организация, которая планировала массовые побеги, координировала сопротивление и готовила восстания.
"Удалось установить имена её руководителей, которые до этого вообще не фигурировали в историческом поле", - добавил Васильев.
Собеседник агентства заметил, что есть и другие имена, которые долгое время оставались практически неизвестными. В качестве примера он привел Матрёну Вольскую - сельскую учительницу из Смоленской области, которая во время войны оказалась вовлечена в подпольную деятельность: распространяла сводки Совинформбюро, собирала информацию о немецких войсках, поддерживала связь с партизанами. Все это происходило в нескольких десятках метров от немецкого штаба, подчеркнул председатель правления Фонда Печерского.
"Главный подвиг Вольской связан с так называемой операцией "Дети": в 1942 году она организовала и возглавила вывод более 3 тысяч детей с оккупированной территории. Это был многодневный переход - около 200 километров через леса, болота, под постоянной угрозой обстрелов, причём сама она в тот момент была беременна", - добавил он.
Как отметил Васильев, проблема заключается в том, что многие из таких людей остались безымянными: они погибли, не оставили свидетельств, или их истории не были зафиксированы.
"И сегодня наша задача — возвращать не только отдельные имена, но и сам масштаб этого явления. Потому что генерал Карбышев, Александр Печерский или Михаил Девятаев - это вершины, за которыми стоит огромный, во многом ещё не изученный пласт сопротивления", - заключил он.
ОсвенцимСмоленская областьАлександр ПечерскийСовинформбюроВторая мировая война (1939-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала