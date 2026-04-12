В Фонде Печерского рассказали о руководителях подполья в Биркенау

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В Фонде Александра Печерского, занимающимся увековечением памяти участников сопротивления в нацистских концлагерях сообщили РИА Новости, что несмотря на существование "белых пятен", удалось установить имена руководителей советского подполья.

Одиннадцатого апреля отмечается Международный день освобождения узников нацистских концлагерей.

"Отдельная тема — Освенцим (Аушвиц), который, казалось бы, изучен лучше всего. Но даже здесь обнаруживаются серьёзные белые пятна", - сказал председатель правления фонда Илья Васильев, комментируя тему.

По его словам Васильева, практически неизвестной оставалась деятельность советского подполья в Биркенау — а оказалось, что там действовала мощная организация, которая планировала массовые побеги, координировала сопротивление и готовила восстания.

"Удалось установить имена её руководителей, которые до этого вообще не фигурировали в историческом поле", - добавил Васильев.

Собеседник агентства заметил, что есть и другие имена, которые долгое время оставались практически неизвестными. В качестве примера он привел Матрёну Вольскую - сельскую учительницу из Смоленской области , которая во время войны оказалась вовлечена в подпольную деятельность: распространяла сводки Совинформбюро , собирала информацию о немецких войсках, поддерживала связь с партизанами. Все это происходило в нескольких десятках метров от немецкого штаба, подчеркнул председатель правления Фонда Печерского.

"Главный подвиг Вольской связан с так называемой операцией "Дети": в 1942 году она организовала и возглавила вывод более 3 тысяч детей с оккупированной территории. Это был многодневный переход - около 200 километров через леса, болота, под постоянной угрозой обстрелов, причём сама она в тот момент была беременна", - добавил он.

Как отметил Васильев, проблема заключается в том, что многие из таких людей остались безымянными: они погибли, не оставили свидетельств, или их истории не были зафиксированы.