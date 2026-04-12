Андреева стала играть агрессивнее, но это только первый шаг, считает Янчук

МОСКВА, 12 апр – РИА Новости, Андрей Симоненко. Российская теннисистка Мирра Андреева начала играть более агрессивно, но это только первый шаг, для борьбы за мировое лидерство нужны еще второй и, может быть, третий, заявил РИА Новости заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Андреева в воскресенье стала победительницей турнира категории WTA 500 в австрийском Линце , призовой фонд которого превышает один миллион евро. В финале посеянная первой Андреева обыграла сменившую российское гражданство на австрийское Анастасию Потапову - 1:6, 6:4, 6:3.

"Мирра Андреева была посеяна под первым номером, но рейтинг надо подтверждать в борьбе, победы просто так не даются. И она молодец, что проявила психологическую устойчивость, характер и, конечно, умение играть, - сказал Янчук . - По этому пути Андреевой надо идти и дальше, все стоящие выше нее в рейтинге соперницы - сильные, темповые. Пока еще Мирре в сложных условиях не хватает острых контратакующих действий. В целом Андреева прибавила в агрессии, сделала первый шаг, но ей надо еще сделать второй, а может быть, и третий. Резервы в этом направлении у нее есть. Тогда она сможет бороться за лидерство в мире".

"Мирра стала довольно часто и опасно атаковать сильными прицельными ударами и справа, и слева, - подчеркнул собеседник агентства. - Прибавила в скорости. Но иногда ей приходится отбиваться резаными ударами в растяжке, особенно справа. Тем не менее она вяжет игру, понимает игру, хорошо разводит и при первой возможности атакует и контратакует. В Линце особенно трудный был финал, в частности, третий сет, но в итоге дрогнула в нем соперница Мирры".