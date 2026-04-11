Космонавт Зубрицкий рассказал об экспериментах на внешней поверхности МКС

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Российский космонавт Алексей Зубрицкий рассказал РИА Новости в рамках Недели космоса, что ему очень понравилось выполнять трудоёмкие эксперименты, связанные с установкой на внешней поверхности Международной космической станции научного оборудования, и он был бы безмерно рад выполнить их снова.

Зубрицкий во время своего первого космического полёта в апреле-декабре 2025 года два раза выходил в открытый космос. Вместе с другим российским космонавтом Сергеем Рыжиковым он установил снаружи МКС оборудование для выращивания полупроводниковых кристаллов "Экран-М". В ходе первого выхода они поставили туда кассету с подложками для проведения эксперимента, а в ходе второго забрали уже готовые образцы и загрузили новую кассету.

"Мне очень понравились те эксперименты, которые связаны с выходом в открытый космос. Поэтому если будет какое-то новое оборудование, предназначенное для установки на внешней поверхности станции, я буду этому безмерно рад", - сказал Зубрицкий.

При этом он уточнил, что в формировании программы полёта участвует множество организаций, поэтому заранее нельзя угадать, какие исследования выпадут на время полёта того или иного космонавта. Более предметно, по его словам, можно будет сказать после назначения в экипаж за полтора-два года до полёта.