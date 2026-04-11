Космонавт Зубрицкий рассказал об экспериментах на внешней поверхности МКС

11:14 11.04.2026
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Российский космонавт Алексей Зубрицкий рассказал РИА Новости в рамках Недели космоса, что ему очень понравилось выполнять трудоёмкие эксперименты, связанные с установкой на внешней поверхности Международной космической станции научного оборудования, и он был бы безмерно рад выполнить их снова.
Зубрицкий во время своего первого космического полёта в апреле-декабре 2025 года два раза выходил в открытый космос. Вместе с другим российским космонавтом Сергеем Рыжиковым он установил снаружи МКС оборудование для выращивания полупроводниковых кристаллов "Экран-М". В ходе первого выхода они поставили туда кассету с подложками для проведения эксперимента, а в ходе второго забрали уже готовые образцы и загрузили новую кассету.
Начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
Повар космонавтов Андрей Ведерников: еда из тюбиков – уже вчерашний день
Вчера, 10:00
"Мне очень понравились те эксперименты, которые связаны с выходом в открытый космос. Поэтому если будет какое-то новое оборудование, предназначенное для установки на внешней поверхности станции, я буду этому безмерно рад", - сказал Зубрицкий.
При этом он уточнил, что в формировании программы полёта участвует множество организаций, поэтому заранее нельзя угадать, какие исследования выпадут на время полёта того или иного космонавта. Более предметно, по его словам, можно будет сказать после назначения в экипаж за полтора-два года до полёта.
Первая Неделя космоса проходит в России в 2026 году. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежегодном её проведении 6-12 апреля. В 2026 году проведение Недели приурочено к 65-летию полёта Ю.А. Гагарина в космос. Организатор Недели космоса – "Роскосмос".
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-28 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
Эксперт рассказал, как избежать конфликтов при разделе космических ресурсов
Вчера, 08:07
 
