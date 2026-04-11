На Западе сообщили Украине плохие новости после дерзкой выходки Зеленского

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Угрозы и шантаж Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана подрывают шансы Украины вступить в ЕС, пишет The European Conservative.

"В последние недели венгерско-украинский спор обострился, когда Зеленский публично намекнул, что, если Будапешт продолжит блокировать кредитный пакет ЕС в размере 90 миллиардов евро, украинские вооруженные силы "будут с ним общаться на своем языке". Даже если счесть это не более чем риторикой, среди лидеров ЕС не принято обмениваться угрожающими посланиями", — говорится в публикации.

Как пишет издание, членство в ЕС предполагает базовый минимум взаимного уважения: каждая страна имеет право оставаться при своем мнении, но давление не должно переходить системных и правовых границ.

"Преступивший эту черту войдет в противоречие не только с конкретным членом, но и с самой логикой сообщества", — резюмируется в статье.

Украина 27 января остановила транзит российской нефти по "Дружбе" в Словакию Венгрию , ссылаясь на повреждения трубопровода. Будапешт и Братислава считают, что "Дружба" функционирует, а остановка транзита — это политическое решение и шантаж со стороны Киева . Венгрия в ответ перестала поставлять на Украину дизельное топливо, а также заблокировала кредит от ЕС. Словакия же заявила, что не поддержит новый пакет санкций против России , если Европейская комиссия продолжит закрывать глаза на ситуацию.

Будапешт не раз повторял, что киевский режим активно вмешивается в предвыборную кампанию, чтобы привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером партии "Тиса", которое одобрит финансирование Украины и ее ускоренное вступление в Евросоюз.