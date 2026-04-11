Рейтинг@Mail.ru
На Западе сообщили Украине плохие новости после дерзкой выходки Зеленского
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:41 11.04.2026
На Западе сообщили Украине плохие новости после дерзкой выходки Зеленского

TEC: угрозы Зеленского в адрес Орбана подрывают шансы Украины вступить в ЕС

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВладимир Зеленский
11.04.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Угрозы и шантаж Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана подрывают шансы Украины вступить в ЕС, пишет The European Conservative.
"В последние недели венгерско-украинский спор обострился, когда Зеленский публично намекнул, что, если Будапешт продолжит блокировать кредитный пакет ЕС в размере 90 миллиардов евро, украинские вооруженные силы "будут с ним общаться на своем языке". Даже если счесть это не более чем риторикой, среди лидеров ЕС не принято обмениваться угрожающими посланиями", — говорится в публикации.
Как пишет издание, членство в ЕС предполагает базовый минимум взаимного уважения: каждая страна имеет право оставаться при своем мнении, но давление не должно переходить системных и правовых границ.
"Преступивший эту черту войдет в противоречие не только с конкретным членом, но и с самой логикой сообщества", — резюмируется в статье.
Украина 27 января остановила транзит российской нефти по "Дружбе" в Словакию и Венгрию, ссылаясь на повреждения трубопровода. Будапешт и Братислава считают, что "Дружба" функционирует, а остановка транзита — это политическое решение и шантаж со стороны Киева. Венгрия в ответ перестала поставлять на Украину дизельное топливо, а также заблокировала кредит от ЕС. Словакия же заявила, что не поддержит новый пакет санкций против России, если Европейская комиссия продолжит закрывать глаза на ситуацию.
Будапешт не раз повторял, что киевский режим активно вмешивается в предвыборную кампанию, чтобы привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером партии "Тиса", которое одобрит финансирование Украины и ее ускоренное вступление в Евросоюз.
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала