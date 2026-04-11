На Западе сообщили Украине плохие новости после дерзкой выходки Зеленского

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Угрозы и шантаж Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана подрывают шансы Украины вступить в ЕС, пишет The European Conservative.
"В последние недели венгерско-украинский спор обострился, когда Зеленский публично намекнул, что, если Будапешт продолжит блокировать кредитный пакет ЕС в размере 90 миллиардов евро, украинские вооруженные силы "будут с ним общаться на своем языке". Даже если счесть это не более чем риторикой, среди лидеров ЕС не принято обмениваться угрожающими посланиями", — говорится в публикации.
Как пишет издание, членство в ЕС предполагает базовый минимум взаимного уважения: каждая страна имеет право оставаться при своем мнении, но давление не должно переходить системных и правовых границ.
"Преступивший эту черту войдет в противоречие не только с конкретным членом, но и с самой логикой сообщества", — резюмируется в статье.
Украина 27 января остановила транзит российской нефти по "Дружбе" в Словакию и Венгрию, ссылаясь на повреждения трубопровода. Будапешт и Братислава считают, что "Дружба" функционирует, а остановка транзита — это политическое решение и шантаж со стороны Киева. Венгрия в ответ перестала поставлять на Украину дизельное топливо, а также заблокировала кредит от ЕС. Словакия же заявила, что не поддержит новый пакет санкций против России, если Европейская комиссия продолжит закрывать глаза на ситуацию.
Будапешт не раз повторял, что киевский режим активно вмешивается в предвыборную кампанию, чтобы привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером партии "Тиса", которое одобрит финансирование Украины и ее ускоренное вступление в Евросоюз.
