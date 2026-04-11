"Просто раздавили". В Киеве запаниковали после ультиматума США Зеленскому

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о недопустимости угроз Киева в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана стало сокрушительным ударом для Владимира Зеленского, заявил бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Вэнс просто <…> просто этим бульдозером по Зеленскому ездит. И по Украине, <…> и по вот этому режиму, по окружению Зеленского, по этим "Слугам народа", он их просто так давит. Вэнс <…> просто раздавил Зеленского", — рассказал эксперт в эфире YouTube-канала.
СМИ: Зеленский устроил истерику после обвинений Вэнса
Соскин отметил, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке глава киевского режима оказался в растерянности.
"Ни MI6, ни Туманный Альбион, ни все эти королевские семьи, ни палаты пэров, никто ему помочь не может. Они сами в трансе", — заключил он.
Вэнс в среду назвал угрозы Зеленского в адрес премьер-министра страны Виктора Орбана нелепыми и неприемлемыми, а также заявил, что украинские спецслужбы хотели повлиять на выборы в США и Венгрии.
Будапешт не раз повторял, что киевский режим активно вмешивается в предвыборную кампанию, чтобы привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером партии "Тиса", которое одобрит финансирование Украины и ее ускоренное вступление в Евросоюз.