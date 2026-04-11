СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил переселить Владимира Зеленского с Украины, чтобы дать ей шанс на прекращение военного конфликта и установление долгосрочного мира.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 апреля заявил, что Россия хочет не перемирия, а прочного и устойчивого мира, добавив, что "мир может наступить сегодня", если Зеленский примет соответствующее решение.

"Мое глубокое убеждение, что Зеленскому не нужен мир. Но Украина еще может получить шанс на прекращение военного конфликта и установление долгосрочного мира, если куда подальше переселит Зеленского. Это была бы самая большая гарантия мира", - сказал Константинов РИА Новости.