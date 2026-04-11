В МИД назвали дату заседания СБ ООН по безопасности судоходства
06:14 11.04.2026
В МИД назвали дату заседания СБ ООН по безопасности судоходства

Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Заседание СБ ООН по безопасности судоходства запланировано на 27 апреля, российская сторона изложит свои подходы по этому вопросу, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.
"Двадцать седьмого апреля запланировано очередное заседание СБ ООН по тематике безопасности судоходства", - сказал Логвинов в беседе с агентством.
"В ходе предстоящего в Нью-Йорке мероприятия планируем изложить наши принципиальные подходы по данному вопросу с акцентом на обеспечение всеобъемлющей безопасности для судоходства коммерческого флота любой страны во всём Мировом океане", - добавил директор департамента.
По его словам, обычно проблемы судоходства обсуждали не в ООН, а на площадке профильной Международной морской организации.
"Теперь же, по всей видимости, эта тема входит в повестку дня Всемирной организации", - отметил Логвинов.
