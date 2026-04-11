Москалькова анонсировала возвращение с Украины жителей Курской области

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Жителей Курской обрасти, которых удерживали на Украине, в субботу вернут в Россию, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
"Последние курские заложники сегодня вернутся на родину. Они выехали с Украины и двигаются в сторону Беларуси. Еду встречать", — написала она в МАХ.
Шестого марта в Россию удалось вернуть трех жителей Курской области, которых Киев удерживал в качестве заложников. Москалькова отмечала, что на Украине остаются еще семь курян.
В четверг Москва передала Киеву тысячу тел военных в обмен на 41 погибшего бойца. Предыдущий обмен прошел 26 февраля. Тогда Украина взамен на тысячу тел военнослужащих передала России 35 солдат.
Договоренностей по гуманитарным вопросам стороны достигли в Женеве 17-18 февраля.
Пленный ВСУ рассказал, почему не хочет быть обменянным
7 апреля, 11:10