МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя посещение бывшим премьером Великобритании Борисом Джонсоном украинских позиций на запорожском направлении, назвала это "очередным пиаром на костях".
"Спасибо Борису Джонсону, который показал, как выглядят силы зла - лучше ни у кого не получилось бы. Вся мерзость и слякоть подлости, коварства и бесчестия в созданном им образе. Ни капли любви. А только очередной "пиар" на костях. Британские деньги, оружие и ненависть убили огромное количество людей. Джонсон лично участвовал в процессе отмены переговорного процесса и эскалации конфликта. Злодей, вернувшийся на место преступления", - написала она в своем Telegram-канале, сопроводив пост фотографиями Джонсона.
В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".