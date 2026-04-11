ВСУ за сутки потеряли до 160 военных в зоне действия войск "Юга"

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. ВСУ потеряли до 160 военных, бронетранспортер М113, боевую машину Bradley, пять боевых бронированных машин и 21 автомобиль за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.

Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и четыре склада материальных средств.