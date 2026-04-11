ВСУ за сутки потеряли до 160 военных в зоне действия войск "Юга"

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. ВСУ потеряли до 160 военных, бронетранспортер М113, боевую машину Bradley, пять боевых бронированных машин и 21 автомобиль за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Кривая Лука, Николаевка, Артема и Славянск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 160 военнослужащих, бронетранспортер М113 и боевую машину пехоты Bradley производства США, пять боевых бронированных машин, 21 автомобиль и орудие полевой артиллерии", - говорится в сводке оборонного ведомства.
Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и четыре склада материальных средств.
22 июня 2022, 17:18