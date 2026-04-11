Что баварский старец говорил о судьбе России и мира

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Век назад он копал колодцы, но прославился способностью видеть будущее. Алоис Ирльмайер рассказывал о грядущих войнах и описывал технологии, которых в его время не существовало.

Что именно он предсказал для мира и России?

Крестьянский сын

Алоис Ирльмайер появился на свет в семье фермера 8 июня 1894-го в деревушке Шарам, в Верхней Баварии.

Воевал на фронтах Первой мировой с 1914-го по 1916-й. Во время одного из боев траншея обрушилась и Алоис оказался погребен под землей. В темноте, задыхаясь, он увидел видение: к нему пробираются союзные войска, чтобы спасти. Его действительно откопали — и когда он взглянул на лица спасителей, понял: это были те самые люди из видения.

В 1920-м женился на Марии Шислингер, вместе они вырастили 4 детей. В 1928-м начал работать строителем колодцев — обнаружилось, что он умеет находить подземные источники воды с невероятной точностью. В том же году к нему снова начали приходить видения.

Человек, который "видел"

С 1939-го к Ирльмайеру потянулись люди. Во время Второй мировой войны он предсказывал места бомбардировок и спас множество жизней. После войны к нему обращались с фотографиями пропавших близких. Алоис смотрел на снимок и сразу видел ответ. Денег за помощь не брал — просто помогал, кому мог.

Его обвиняли в колдовстве в 1947-м, пытались засудить за мошенничество. В зале суда провидец доказал свой дар: точно описал судье, во что одета его жена и чем она занимается дома в этот самый момент. Судья отпустил его.

Зафиксирован случай в 1950-м в Траунштайне, когда Ирльмайер потребовал эксгумации тела человека, который, как считалось, умер естественной смертью. Оказалось — не естественной.

Ирльмайер предвидел собственную смерть в июле 1959-го. Незадолго до конца сказал : "Я рад, что могу уйти сейчас, потому что мне не придется пережить то, что я вижу".

Третья мировая

Самое известное пророчество Ирльмайера касается Третьей мировой войны. Он говорил, что образы грядущих событий являлись ему как фильм, и предрекал, что конфликт охватит не только Европу, но и весь мир.

"Я вижу двух мужчин, которые убьют "третьего высокопоставленного человека". Им за это заплатят. Один из убийц — невысокий чернокожий мужчина, другой — высокий белый мужчина. Возможно, это произойдет на Балканах, но я не уверен. <...> После убийства "третьего" внезапно разразится война. Я вижу пыль и три числа: 8, 8 и 9. Я не знаю, что означают эти числа".

А дальше — сама война. "Ей будут предшествовать знаки в небе, которые увидят миллионы людей. Война начнется дождливой ночью, незадолго до сбора урожая".

Неизвестное оружие

Самое поразительное — описания техники и вооружений. Алоис рассказывал : "Там, где выпадает эта пыль, ничто не выживет. Ни деревьев, ни цветов, ни животных, ни травы. Все завянет и почернеет. Что это за пыль — я не знаю. Это длинная линия. Тот, кто пересечет ее, умрет".

Химическое оружие? Биологическое? Ответа нет. Конец он описывал страшно: "Великий город" в Соединенных Штатах будет уничтожен. <…> У Рейна все решится окончательно. Из трех армейских группировок ни один солдат не сможет вернуться домой. Будет так много мертвых..."

Пророчество о России

Ирльмайер видел духовное возрождение России после глобального сражения: "Русский народ начнет верить во Христа, и Крест снова будет почитаться. <...> Силой молитв христианства монстр из ада умрет, и даже молодежь снова начнет верить в Пресвятую Деву Марию".