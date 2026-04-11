Число пострадавших при атаке украинских БПЛА в Ясиноватой выросло до семи

ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Число мирных жителей, раненных в результате атаки украинских БПЛА в Ясиноватой в ДНР, возросло до семи человек, сообщил мэр города Александр Пеняев.
Ранее мэр сообщал о пяти пострадавших.
"По уточненным данным, в результате сброса и детонирования БПЛА в городе Ясиноватая два человека погибло, семь человек получили ранения", - написал он в своем Telegram-канале.
В управлении правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины ранее сообщили об атаке украинского БПЛА-камикадзе в Ясиноватой в 03.25.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
