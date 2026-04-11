При атаке украинского БПЛА на Ясиноватую погибли два мирных жителя
11:42 11.04.2026
При атаке украинского БПЛА на Ясиноватую погибли два мирных жителя

Мэр Пеняев: при атаке дрона ВСУ на Ясиноватую 2 мирных жителя погибли и 6 ранены

Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
ЯСИНОВАТАЯ (ДНР), 11 апр - РИА Новости. Два мирных жителя погибли при атаке украинского БПЛА в Ясиноватой в ДНР, число раненых увеличилось до шести, сообщил РИА Новости мэр города Александр Пеняев.
Ранее Пеняев сообщал о пяти пострадавших.
"Сегодня у нас было 3 прилета серьезных, разрушено более 3 домостроений, есть погибшие и раненые, это были три дрона пилотного типа. Шесть человек "триста" (ранены – ред.) и два "двести" (погибли – ред.)", – сказал Пеняев.
Как передает корреспондент РИА Новости, в эпицентре атаки оказались частные жилые дома, они разрушены полностью. На месте атаки обнаружены характерные для ударного самолетного БПЛА фрагменты: крылья с надписями на украинском языке, двигатели внутреннего сгорания, аккумуляторы и микросхемы.
"Здесь были я и жена, он (беспилотник – ред.) как раз в угол спальни влупил. Я ее еле вытянул оттуда, она начала уже и гореть. Ее завалило шифонером", – рассказал РИА Новости один из пострадавших при атаке Олег Беляев.
Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
