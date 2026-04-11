Какая страна тайно взорвала ядерную бомбу в Индийском океане

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. Американский спутник "Вела" зарегистрировал двойную вспышку, характерную для ядерного взрыва. Ни одна страна мира не взяла на себя ответственность за случившееся.

Кто на самом деле виноват в инциденте? И с какими последствиями столкнулась Земля?

Загадочные вспышки в Индийском океане

В 1962 году Карибский кризис чуть не привел к ядерному столкновению двух сверхдержав. Одним из его последствий стал подписанный через год договор о запрете ядерных испытаний.

США и СССР не доверяли друг другу, поэтому американцы создали программу спутников "Вела", которые, собственно, и наблюдали за ядерной активностью Союза.

И вот 22 сентября 1979 года "Вела" зафиксировала две вспышки в Индийском океане, указывающие на ядерный взрыв. Соединенные Штаты начали немедленное расследование: они отправили свои самолеты в регион, созвали срочное совещание СБ ООН и организовали специальные исследовательские группы.

А был ли взрыв?

Существует, правда, гипотеза, что взрыва не было. Все данные спутника — это просто помехи из-за метеорита, который врезался в космический объект.

Теория вполне обоснованна, однако научные исследования многих стран указывают, что детонация ядерного заряда в атмосфере все же произошла. А исследование Кристофера Райта из Академии Вооруженных сил Австралии и Ларса-Эрика Де Гира из шведского Агентства оборонных исследований практически развеяло сомнения в том, что "вспышка" была ядерным испытанием.

"Исследовательская группа считает, что после точных научных исследований и технических замеров можно утверждать: 22 сентября 1979 года произошел ядерный взрыв. Мы считаем, что взрыв был организован африканским государством", — указывается в рассекреченном документе Совета национальной безопасности США.

Главные подозреваемые

Первым подозреваемым стала Южно-Африканская Республика. В 1970-е годы ЮАР, где тогда действовал режим апартеида, чувствовала себя изгоем мирового сообщества и ускоренными темпами создавала ядерное оружие. Ее ядерная программа была полностью свернута только в 1989 году.

ЦРУ считало, что в 1979 году страна теоретически могла обладать всем необходимым потенциалом, но доказать причастность ЮАР к инциденту не удалось.

Второй подозреваемый — Израиль. Израильская ядерная программа к 1979 году насчитывала уже более четверти века. В 1952-м в молодом государстве создали Атомную энергетическую комиссию. В начале 1960-х заработали два исследовательских центра.

Официально не доказано, что еврейское государство создало ядерное оружие, однако большинство экспертов сходятся во мнении, что это произошло где-то в 60-х годах.

Наиболее подходящий кандидат

По мнению эксперта Леонарда Вайса, научного сотрудника Центра международной безопасности и сотрудничества Стэнфордского университета, "ни Индия, ни Пакистан, ни Южная Африка не обладали достаточными возможностями для разработки и логистики ядерного оружия, чтобы провести подобное испытание в этом районе".

Специалист считает, что Израиль был единственной страной, обладавшей техническими возможностями и политической мотивацией для проведения такого тайного испытания.

Оно могло быть последним из нескольких и было обнаружено спутником "Вела" из-за внезапного изменения облачного покрова.

© AP Photo / Petros Giannakouris Израильские военные

Политика двойных стандартов

Вайс также указывает на политику двойных стандартов, ярко проявившихся в "инциденте "Вела".

"Со стороны мирового сообщества, и особенно США, в лучшем случае нелогично, а в худшем — лицемерно хранить молчание по поводу ядерной программы Израиля, особенно в свете нарушения важной ядерной нормы", — написал эксперт.