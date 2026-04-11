В Херсоне в третий раз за день прогремели взрывы

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне в третий раз за день, сообщает украинский телеканал "Общественное".
В субботу телеканал уже сообщал о взрывах в городе.
"В Херсоне в третий раз за день слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 30 августа 2025 года заявил, что российские войска освободили 76% территории Херсонской области. Часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.