Рейтинг@Mail.ru
Во Владикавказе возобновили работы на месте взрыва на складе - РИА Новости, 11.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:13 11.04.2026
© МЧС Северной Осетии — Сотрудники МЧС на месте происшествия во Владикавказе
Сотрудники МЧС на месте происшествия во Владикавказе
© МЧС Северной Осетии
Сотрудники МЧС на месте происшествия во Владикавказе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Работы на месте взрыва на складе во Владикавказе возобновились, спасатели продолжают разбор завалов, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
"С 7 утра возобновлены работы на месте ЧП во Владикавказе. Спасатели продолжают разбор завалов, на площадке также находятся специалисты коммунальных служб. Все действия координирует Оперативный штаб. Мы продолжаем делать всё возможное, чтобы как можно быстрее справиться с последствиями случившегося", - написал Меняйло в Telegram-канале.

В пятницу в здании двухэтажного склада с пиротехникой в центре Владикавказа произошел взрыв с последующим горением. По последним данным, погибли двое, пострадали 15 человек, в том числе двое детей. СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В районе взрыва введен режим ЧС. Объявлена ликвидация открытого горения, сообщила пресс-служба МЧС России.
Работа спасателей после взрыва на складе с пиротехникой во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Некоторые пострадавшие во Владикавказе находятся в крайне тяжелом состоянии
10 апреля, 14:05
 
ПроисшествияВладикавказРоссияСергей МеняйлоСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала