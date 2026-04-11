Во Владикавказе возобновили работы на месте взрыва на складе

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Работы на месте взрыва на складе во Владикавказе возобновились, спасатели продолжают разбор завалов, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
"С 7 утра возобновлены работы на месте ЧП во Владикавказе. Спасатели продолжают разбор завалов, на площадке также находятся специалисты коммунальных служб. Все действия координирует Оперативный штаб. Мы продолжаем делать всё возможное, чтобы как можно быстрее справиться с последствиями случившегося", - написал Меняйло в Telegram-канале.
В пятницу в здании двухэтажного склада с пиротехникой в центре Владикавказа произошел взрыв с последующим горением. По последним данным, погибли двое, пострадали 15 человек, в том числе двое детей. СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В районе взрыва введен режим ЧС. Объявлена ликвидация открытого горения, сообщила пресс-служба МЧС России.