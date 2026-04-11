Синоптик рассказала, в каких регионах на выходных будут самые теплые дни
07:27 11.04.2026
Синоптик рассказала, в каких регионах на выходных будут самые теплые дни

© РИА Новости / Евгений Биятов
Люди гуляют по набережной в Сочи
Люди гуляют по набережной в Сочи . Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Самые теплые дни на выходных ожидаются в южных регионах Европейской части России, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
"Несмотря на прошлые заморозки, самые теплые дни на выходных ожидаются в южных регионах Европейской части России. Днем температура здесь будет повышаться до +14 градусов. Ночные значения составят от +2 до +8 градусов, но в Краснодарском крае, Ставрополье, ЛНР, ДНР, Запорожье, Ростовской области и в Крыму ночью местами заморозки до -3 градусов", - заявила синоптик.
По словам Макаровой, после выходных ночная температура существенно не изменится, однако днем потеплеет до +18 градусов.
ОбществоРоссияКраснодарский крайЛуганская Народная РеспубликаМарина МакароваГидрометцентр
 
 
