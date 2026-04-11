"Отставить слезы": Минобороны показало созвоны возвращенных из плена

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:33 11.04.2026 (обновлено: 16:50 11.04.2026)
"Отставить слёзы": МО РФ показало созвоны вернувшихся из плена с родственниками

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры, как вернувшиеся из украинского плена военнослужащие поговорили по телефону с родными, один из них по-солдатски призвал родственницу не плакать.
"Давай, всё, отставить слёзы. Всё хорошо будет", - сказал один из них, прощаясь со своей собеседницей.
Он рассказал ей, что уже находится в Белоруссии, а в РФ будет, скорее всего, вечером в субботу. Та ответила ему, что близкие уже даже переслали ей фотографию вернувшегося военнослужащего.
Другой созвонился с матерью, она рассказала ему, что родные уже "и визжали, и плясали" от новости о его возвращении, а также дала поговорить с дочкой.
Ранее МО РФ сообщило о возвращении 175 российских военнослужащих. Взамен были переданы 175 пленных ВСУ. Также вернулись семеро жителей Курской области, которых Украина незаконно удерживала.
Сейчас российские военнослужащие получают в Белоруссии необходимую психологическую и медицинскую помощь. Потом всех доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
Гуманитарное посредничество при возвращении российских военнослужащих оказали Объединённые Арабские Эмираты.
В миреРоссияБелоруссияКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала