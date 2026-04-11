"Отставить слезы": Минобороны показало созвоны возвращенных из плена

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры, как вернувшиеся из украинского плена военнослужащие поговорили по телефону с родными, один из них по-солдатски призвал родственницу не плакать.

"Давай, всё, отставить слёзы. Всё хорошо будет", - сказал один из них, прощаясь со своей собеседницей.

Он рассказал ей, что уже находится в Белоруссии , а в РФ будет, скорее всего, вечером в субботу. Та ответила ему, что близкие уже даже переслали ей фотографию вернувшегося военнослужащего.

Другой созвонился с матерью, она рассказала ему, что родные уже "и визжали, и плясали" от новости о его возвращении, а также дала поговорить с дочкой.

Ранее МО РФ сообщило о возвращении 175 российских военнослужащих. Взамен были переданы 175 пленных ВСУ . Также вернулись семеро жителей Курской области , которых Украина незаконно удерживала.

Сейчас российские военнослужащие получают в Белоруссии необходимую психологическую и медицинскую помощь. Потом всех доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.