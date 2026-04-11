Москалькова сообщила подробности о курских жителях, возвращенных с Украины

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Всего 165 курских жителей незаконно удерживали на Украине с 2024 года, последние семь возвращены в Россию в субботу, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Сегодня семь последних наших соотечественников вызволены и, наконец-то, смогут обнять своих близких! Всего 165 курян незаконно удерживались украинской стороной с 2024 года", - написала Москалькова в своем канале на платформе MAX.
"Глубокая благодарность нашему президенту, Минобороны России, спецслужбам за профессионализм, настойчивость, за то, что не оставляли попыток вернуть наших людей, пока последний из них не ступил на родную землю", - добавила Москалькова.
Также она выразила признательность Белоруссии за ее гуманитарную позицию и содействие в возвращении россиян. Это, по словам омбудсмена, стало примером союзничества и единства двух государств.
"А этот день - долгожданного освобождения всех курян, уже стал ещё одной страницей истории Побед нашей великой страны", - подчеркнула омбудсмен.