Москалькова сообщила подробности о курских жителях, возвращенных с Украины - РИА Новости, 11.04.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:44 11.04.2026 (обновлено: 16:19 11.04.2026)
Москалькова сообщила подробности о курских жителях, возвращенных с Украины

Москалькова: 165 курских жителей незаконно удерживали на Украине с 2024 года

© Фото : Курская область/MAXУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова общается с мирным жителем, возвращенным из плена
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова общается с мирным жителем, возвращенным из плена - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
© Фото : Курская область/MAX
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова общается с мирным жителем, возвращенным из плена
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Всего 165 курских жителей незаконно удерживали на Украине с 2024 года, последние семь возвращены в Россию в субботу, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Сегодня семь последних наших соотечественников вызволены и, наконец-то, смогут обнять своих близких! Всего 165 курян незаконно удерживались украинской стороной с 2024 года", - написала Москалькова в своем канале на платформе MAX.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова общается с мирным жителем, возвращенным из плена - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
Всех жителей Курской области вернули из украинского плена
Вчера, 13:38
Федеральный омбудсмен отметила, что почти два года Россия боролась за возвращение всех курских жителей, которые стали заложниками на Украине в дни оккупации приграничных регионов РФ. При этом работа по их вызволению не останавливалась ни на минуту.
"Глубокая благодарность нашему президенту, Минобороны России, спецслужбам за профессионализм, настойчивость, за то, что не оставляли попыток вернуть наших людей, пока последний из них не ступил на родную землю", - добавила Москалькова.
Также она выразила признательность Белоруссии за ее гуманитарную позицию и содействие в возвращении россиян. Это, по словам омбудсмена, стало примером союзничества и единства двух государств.
"А этот день - долгожданного освобождения всех курян, уже стал ещё одной страницей истории Побед нашей великой страны", - подчеркнула омбудсмен.
Уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"Их никто не бросит". Москалькова рассказала, с чем сталкиваются россияне
4 марта, 17:16
 
