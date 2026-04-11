ОАЭ выступили посредниками при возвращении российских военных из плена

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты оказали посредническую помощь при возвращении 175 российских военнослужащих из плена, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
В субботу с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих, взамен переданы 175 военнопленных ВСУ.
"При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
