06:06 11.04.2026
Стало известно, в каком возрасте тяжелее бросить курить

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Тяжелее всего расстаться с вредными привычками, в числе которых курение, людям среднего возраста - 45-54 года, однако тем, у кого получилось измениться, легче всего далось расставание именно с этой пагубой, говорится в исследовании "СберМаркетинга" и "Тибурон", которое есть у РИА Новости.
"Тяжелее всего расстаться с привычками людям среднего возраста (45–54 года) — почти половина из них не смогли побороть ни одну. Тем, кому всё же удаётся измениться, проще всего даётся отказ от курения (17%), переедания (12%) и вредной пищи (11%)", - выяснили аналитики.
Исследователи также обозначили самые распространенные вредные привычки - это курение (43%), нарушение режима сна (37%), низкая физическая активность (35%), интернет-зависимость (31%) и переедание (24%).
По их данным, 86% опрошенных имеют или имели вредные привычки, а "41% из них не смогли избавиться ни от одной".
При этом большинство россиян осознают личную ответственность за своё здоровье: 96% заявили, что именно они сами отвечают за своё состояние.
Также аналитики выяснили, что большинство внедрило в жизнь хотя бы одну полезную привычку - чаще всего это прогулки на свежем воздухе (51%), достаточная физическая активность (41%), соблюдение режима сна и правильное питание (по 36%).
