18:07 11.04.2026

Волейболистки московского "Динамо" завоевали бронзу чемпионата России

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Московское "Динамо" одержало победу над "Уралочкой-НТМК" из Свердловской области в третьем матче серии за третье место женского чемпионата России по волейболу и завоевало бронзу турнира.
Встреча в Москве завершилась со счетом 3-1 (25:13, 25:22, 23:25, 25:23) в пользу хозяек.
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
11 апреля 2026 • начало в 16:00
Завершен
Динамо Москва
3 : 125:1325:2223:2525:23
Уралочка-НТМК
"Динамо" выиграло серию со счетом 3-0. Московская команда второй раз стала бронзовым призером чемпионата России, в активе "Динамо" восемь золотых и девять серебряных медалей турнира. "Уралочка-НТМК" 14 раз становилась чемпионом России.
