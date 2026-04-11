Волейболистки московского "Динамо" завоевали бронзу чемпионата России

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Московское "Динамо" одержало победу над "Уралочкой-НТМК" из Свердловской области в третьем матче серии за третье место женского чемпионата России по волейболу и завоевало бронзу турнира.
Встреча в Москве завершилась со счетом 3-1 (25:13, 25:22, 23:25, 25:23) в пользу хозяек.
"Динамо" выиграло серию со счетом 3-0. Московская команда второй раз стала бронзовым призером чемпионата России, в активе "Динамо" восемь золотых и девять серебряных медалей турнира. "Уралочка-НТМК" 14 раз становилась чемпионом России.
Казанский "Зенит" обыграл новосибирский "Локомотив"
10 апреля, 18:06