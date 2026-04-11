Волейболисты московского "Динамо" вышли в финал чемпионата России

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Московское "Динамо" одержало победу над петербургским "Зенитом" в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России по волейболу и вышло в финальную стадию турнира.
Встреча в Москве завершилась победой хозяев со счетом 3-0 (25:19, 30:28, 25:21).
Счет в серии до трех побед стал 3-1 в пользу "Динамо". В финале московская команда встретится с победителем противостояния между казанским "Зенитом" и новосибирским "Локомотивом" (2-1).