Возвращенный из плена российский военный сравнил себя с Карлсоном

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Военнослужащий РФ, вернувшийся из плена, в разговоре с корреспондентом РИА Новости сравнил себя с персонажем из мультфильма - Карлсоном, который улетел, но обещал семье вернуться.

"Я не переставал ни на минуту думать о своей семье, поэтому, находясь в самолете, хотелось уже поскорее увидеть родные лица...Когда я улетел на СВО, то пообещал своим вернуться, как Карлсон", - рассказал пленный.