В порту Владивостока арестовали иностранное судно

ВЛАДИВОСТОК, 11 апр - РИА Новости. Судебные приставы арестовали в порту Владивостока иностранное судно, которое ранее столкнулось с российским сейнером и нанесло ему ущерб, сообщает Главное межрегиональное (специализированное) управление Федеральной службы судебных приставов (ГМУ ФССП) России.

В ведомстве уточнили, что ранее грузовоз столкнулся с российским рыболовецким сейнером, который в результате инцидента получил значительный ущерб. Пострадавшая сторона обратилась в суд с исковым заявлением о принятии обеспечительных мер к компании виновника.