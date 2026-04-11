08:21 11.04.2026 (обновлено: 09:32 11.04.2026)
В порту Владивостока арестовали иностранное судно, нанесшее ущерб сейнеру РФ

© Фото : VesselFinder
Судно "Eternal Light", задержанное в порту Владивостока. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 апр - РИА Новости. Судебные приставы арестовали в порту Владивостока иностранное судно, которое ранее столкнулось с российским сейнером и нанесло ему ущерб, сообщает Главное межрегиональное (специализированное) управление Федеральной службы судебных приставов (ГМУ ФССП) России.
"Сотрудники спецотделения судебных приставов по Приморскому краю ГМУ ФССП России арестовали иностранное судно-грузовоз, находящееся на рейде в акватории Амурского залива. Решение об аресте как обеспечительной мере принял арбитражный суд Приморского края", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что ранее грузовоз столкнулся с российским рыболовецким сейнером, который в результате инцидента получил значительный ущерб. Пострадавшая сторона обратилась в суд с исковым заявлением о принятии обеспечительных мер к компании виновника.
Как добавили в ГМУ ФССП, арестованное судно не может покинуть акваторию порта Владивостока до отмены обеспечительных мер.
