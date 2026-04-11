Во Владикавказе жителям поврежденных при взрыве домов выплатят компенсации

НАЛЬЧИК, 11 апр - РИА Новости. Жителям поврежденных после взрыва на складе с пиротехникой домов во Владикавказе выплатят компенсации, сообщила администрация города.

"Всем гражданам предоставят единовременную выплату 10 тысяч рублей. Общий ущерб на месте оценивают специалисты администрации. После этого приступят к восстановлению имущества граждан", - говорится в сообщении.