Во Владикавказе жителям поврежденных при взрыве домов выплатят компенсации

НАЛЬЧИК, 11 апр - РИА Новости. Жителям поврежденных после взрыва на складе с пиротехникой домов во Владикавказе выплатят компенсации, сообщила администрация города.
В пятницу в здании двухэтажного склада с пиротехникой в центре Владикавказа произошел взрыв с последующим горением. По последним данным, погибли двое, пострадали 15 человек, в том числе двое детей. СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержаны трое подозреваемых: собственник коммерческих помещений и два организатора производства пиротехнических изделий. В районе взрыва введен режим ЧС.
"Всем гражданам предоставят единовременную выплату 10 тысяч рублей. Общий ущерб на месте оценивают специалисты администрации. После этого приступят к восстановлению имущества граждан", - говорится в сообщении.
В субботу глава Северной Осетии Сергей Меняйло поручил в кратчайшие сроки оказать помощь жителям всех поврежденных взрывом домов.