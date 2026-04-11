Во Владикавказе 25 частных домов и 30 автомобилей повреждены из-за взрыва

НАЛЬЧИК, 11 апр - РИА Новости. После взрыва на складе с пиротехникой во Владикавказе повреждения получили 25 частных домов, в которых проживают больше 70 человек, и 30 автомобилей, сообщила администрация города.

"По предварительным результатам, от взрыва пострадало 25 частных домовладений, в которых проживает 74 человека. В наибольшей степени пострадало 5 домовладений, в которых прописано 10 человек", - говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что также повреждения различной степени получили 30 автотранспортных средств.