Рейтинг@Mail.ru
Во Владикавказе 25 частных домов и 30 автомобилей повреждены из-за взрыва - РИА Новости, 11.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 11.04.2026
Во Владикавказе 25 частных домов и 30 автомобилей повреждены из-за взрыва

Во Владикавказе 25 частных домов и 30 автомобилей повреждены после взрыва

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТехника МЧС РФ
Техника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Техника МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НАЛЬЧИК, 11 апр - РИА Новости. После взрыва на складе с пиротехникой во Владикавказе повреждения получили 25 частных домов, в которых проживают больше 70 человек, и 30 автомобилей, сообщила администрация города.
"По предварительным результатам, от взрыва пострадало 25 частных домовладений, в которых проживает 74 человека. В наибольшей степени пострадало 5 домовладений, в которых прописано 10 человек", - говорится в сообщении.
В администрации уточнили, что также повреждения различной степени получили 30 автотранспортных средств.
В пятницу в здании двухэтажного склада с пиротехникой в центре Владикавказа произошел взрыв с последующим горением. По последним данным, погибли двое, пострадали 15 человек, в том числе трое детей. СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержаны трое подозреваемых: собственник коммерческих помещений и два организатора производства пиротехнических изделий. В районе взрыва введен режим ЧС.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
ПроисшествияВладикавказСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала