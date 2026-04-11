Сотрудники МЧС России на месте взрыва в Промышленном округе на улице Партизанской во Владикавказе

Сотрудники МЧС России на месте взрыва в Промышленном округе на улице Партизанской во Владикавказе

Во Владикавказе задержали троих подозреваемых по делу о взрыве на складе

НАЛЬЧИК, 11 апр — РИА Новости. После взрыва на складе пиротехники во Владикавказе задержали трех человек, сообщили РИА Новости в управлении СК России по Северной Осетии.

« "По уголовному делу задержаны трое подозреваемых — собственник коммерческих помещений и два организатора производства пиротехнических изделий", — рассказал собеседник агентства.

По его данным, все трое — местные жители. Следователи будут ходатайствовать об их аресте.

Днем в пятницу на складе пиротехнической продукции в Партизанском переулке прогремел взрыв, возник пожар. По последним данным, два человека погибли, еще 15 пострадали, в том числе двое детей. По версии экстренных служб, причиной ЧП могло стать нарушение правил обращения с открытым огнем.

В Минздраве уточнили, что в больницах остаются десять пострадавших, состояние двоих детей и двоих взрослых тяжелое.