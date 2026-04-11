Во Владикавказе задержали троих подозреваемых по делу о взрыве на складе

НАЛЬЧИК, 11 апр — РИА Новости. После взрыва на складе пиротехники во Владикавказе задержали трех человек, сообщили РИА Новости в управлении СК России по Северной Осетии.
«
"По уголовному делу задержаны трое подозреваемых — собственник коммерческих помещений и два организатора производства пиротехнических изделий", — рассказал собеседник агентства.
© МЧС Северной Осетии
Сотрудники МЧС на месте взрыва во Владикавказе.
Сотрудники МЧС на месте взрыва во Владикавказе.
© МЧС Северной Осетии
1 из 3
© РИА Новости / Анна Кабисова | Перейти в медиабанк
Местные жители после взрыва в Промышленном округе на улице Партизанской во Владикавказе.
Местные жители после взрыва в Промышленном округе на улице Партизанской во Владикавказе.
2 из 3
© МЧС Северной Осетии
Сотрудники МЧС на месте взрыва во Владикавказе.
Сотрудники МЧС на месте взрыва во Владикавказе.
© МЧС Северной Осетии
3 из 3
Сотрудники МЧС на месте взрыва во Владикавказе.
© МЧС Северной Осетии
1 из 3
Местные жители после взрыва в Промышленном округе на улице Партизанской во Владикавказе.
2 из 3
Сотрудники МЧС на месте взрыва во Владикавказе.
© МЧС Северной Осетии
3 из 3
По его данным, все трое — местные жители. Следователи будут ходатайствовать об их аресте.
Днем в пятницу на складе пиротехнической продукции в Партизанском переулке прогремел взрыв, возник пожар. По последним данным, два человека погибли, еще 15 пострадали, в том числе двое детей. По версии экстренных служб, причиной ЧП могло стать нарушение правил обращения с открытым огнем.
В Минздраве уточнили, что в больницах остаются десять пострадавших, состояние двоих детей и двоих взрослых тяжелое.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В районе взрыва во Владикавказе ввели режим ЧС
10 апреля, 18:58