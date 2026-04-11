10:29 11.04.2026 (обновлено: 10:30 11.04.2026)
Закон о виноградарстве в России приняли с подачи крымчан, заявил Путин

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Закон о виноградарстве и виноделии в России был принят с подачи крымчан, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент накануне вечером провел встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Глава региона поблагодарил за принятие в 2019 году закона о виноградарстве и виноделии.
"С подачи крымчан", - прокомментировал принятие закона Путин.
Кроме того, президент отметил, что этим вопросом активно занимался предшественник Кондратьева на посту главы Краснодарского края.
С 2001 по 2015 год регион возглавлял Александр Ткачев, который затем стал министром сельского хозяйства РФ.
ОбществоРоссияКраснодарский крайВладимир ПутинВениамин КондратьевАлександр ТкачевВиноделие
 
 
