"Это наша страна". США сделали Евросоюзу последнее предупреждение

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости, Михаил Катков. В Венгрии 12 апреля пройдут парламентские выборы. Правящая партия и оппозиция обвиняют друг друга в фальсификациях и предательстве родины. При этом США и ЕС утверждают, что от исхода голосования зависит будущее Европы. Что происходит в Будапеште — в материале РИА Новости.

Предвыборный расклад

Граждане страны, постоянно проживающие на ее территории, получат два бюллетеня. Один — для голосования за кандидата от партии, другой — для выбора кандидата в мажоритарном округе. Венгры, живущие за рубежом, смогут голосовать только по партийным спискам. В 2022-м явка на выборах была 69,53 процента, а в этот раз наблюдатели ждут еще большую активность — около 75 процентов.

Всего в парламенте 199 мест, из которых 106 займут одномандатники. Кроме того, одним депутатом гарантированно станет представитель цыганского меньшинства.

Окончательные итоги выборов будут известны через неделю после голосования. Это связано со сложной системой подсчета. Сразу после закрытия избирательных участков члены местных комиссий обработают только те бланки, которые поданы по месту жительства. "Мажоритарные" бюллетени отправят в Будапешт, оттуда передадут в нужный избирательный округ и только там обработают. Впрочем, в 2022-м при такой же системе 95 процентов голосов были подсчитаны уже через четыре с половиной часа после закрытия участков.

За несколько дней до выборов сторонники венгерской оппозиции начали оживленно обсуждать результаты опроса исследовательского центра Median, согласно которым партия "Тиса" Петера Мадьяра не просто победит, а получит конституционное большинство в парламенте. По оценке социологов, противники Орбана могут рассчитывать на 138-144 места, пока еще правящая "Фидес" — на 49-55, а "Наша родина" удовлетворится пятью-шестью мандатами.

Казалось бы, Мадьяр может начинать праздновать, но в Median подчеркивают, что опросы проводились в конце февраля и в марте в трех разных кол-центрах. Интервьюеры охватили в общей сложности пять тысяч человек. Соответственно, речь идет не о точной информации, а об усредненной оценке, полученной на основе данных, собранных в начале предвыборной гонки.

В свою очередь, лояльные Орбану Nézőpont Intézet и Alapjogokért Központ пришли к выводу, что благодаря мажоритарным округам победу на выборах одержит "Фидес". Так, первый социологический центр отдал правящей власти 66 округа, второй — 64. В связи с этим сторонники премьера не сильно переживают из-за заявлений о том, что их партийный список уступает "Тисе", по некоторым оценкам, до 20 процентов голосов избирателей.

При этом следует отметить, что "Фидес" не впервые полагается на мажоритарные округа. В 2022-м партия в общей сложности получила 135 мест в парламенте, из которых 88 принесли одномандатники. В целом избирательные округа нарезаны таким образом, чтобы как можно большее значение имели голоса жителей сел и небольших городов. Среди них Орбан пользуется наибольшей популярностью. В свою очередь, от оппозиционно настроенного Будапешта может избраться только 16 одномандатников.

С другой стороны, Мадьяр это знает, поэтому много времени уделял агитации в регионах. "По меньшей мере в 30-40 округах разница между кандидатами от "Фидес" и "Тисы" — менее тысячи голосов. Таким образом, "Тиса" может победить как с большим отрывом — забрать две трети мандатов, — так и с минимальным. Я хотел бы попросить вас об одном: пусть никто не даст себя ввести в заблуждение и убаюкать, побеждать нужно не в соцопросах", — заявил он.

Щит Европы

Лидеры в Евросоюзе не скрывают, что видят в Орбане угрозу европейскому единству. Одни называют его российским шпионом, другие — американским агентом. Сам премьер не скрывает вражды с евробюрократами и властями Украины. Противостояние с ними стало центральной темой предвыборной кампании "Фидес". В свою очередь, "Тиса" обещает заняться внутренними проблемами: преодолением экономического кризиса, развитием регионов, борьбой с коррупцией и олигархами.

Накануне выборов Венгрию посетил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он прилетел специально для того, чтобы поддержать Орбана.

"Я действительно хотел послать сигнал всем, особенно бюрократам в Брюсселе. Они сделали все, что могли, чтобы сдержать народ Венгрии, потому что им не нравится лидер, который действительно встал на защиту народа Венгрии. <…> Я думаю, что Виктор Орбан — единственный глубокий лидер в Европе в вопросе энергетической безопасности и независимости. Забавно наблюдать, как премьер-министры и лидеры в некоторых столицах Западной Европы говорят об энергетическом кризисе, когда, если честно, им стоило бы следовать политике Виктора Орбана в Венгрии", — сказал Вэнс.

Напомним, с марта Орбан требует от Украины восстановить подачу российской нефти по трубопроводу "Дружба". Владимир Зеленский отвечает, что по техническим причинам это невозможно. Вместе с тем венгерская компания MOL закупила 510 тысяч тонн сырой нефти у американских энергетических фирм на 500 миллионов долларов.

Также во время визита Вэнс обвинил Киев во вмешательстве в венгерские выборы. "Мы, безусловно, знаем, что в украинских спецслужбах есть элементы, которые пытались повлиять на американские выборы, на венгерские выборы. Это просто то, чем они занимаются", — отметил он.

Лояльные "Фидес" СМИ расценили визит вице-президента США как доказательство силы Орбана и его большого веса на международной арене. "Историческое событие: вице-президент США прибывает к премьер-министру Венгрии, чтобы еще больше укрепить тесный венгерско-американский союз и дружбу Трампа с Орбаном", — пишет Mandiner.

Сторонники "Тисы", напротив, посчитали выступление Вэнса в Будапеште явным вмешательством во внутренние дела. С теми же обвинениями выступил Мадьяр. "Это наша страна. Венгерскую историю пишут не в Вашингтоне, не в Москве и не в Брюсселе, а на наших улицах и площадях", — заявил оппозиционер.

Ставки сделаны

Младший научный сотрудник Сектора политических проблем европейской интеграции ИМЭМО РАН Артем Ильинский полагает, что представители "Фидес" и "Тисы", возможно, будут обвинять друг друга в фальсификациях. Есть вероятность, что они даже откажутся признавать итоги выборов. Однако дело вряд ли дойдет до уличных столкновений или попытки госпереворота.

"Во время предвыборной гонки стороны неоднократно обвиняли друг друга в нечестной борьбе, поэтому можно ожидать, что во время выборов и после подсчета голосов они будут делать то же самое. В то же время я бы не сильно доверял опубликованным опросам, так как венгерские социологические центры сильно ангажированы. Одни рисуют статистику, которая должна больше понравиться сторонникам "Тисы", другие предоставляют данные в пользу "Фидес". Между тем складывается впечатление, что у обеих партий примерно одинаковое количество поклонников", — говорит Ильинский.

По словам эксперта, сторонники обеих партий, с одной стороны, сильно отличаются друг от друга, а с другой — похожи. Прежде всего это связано с тем, что "Фидес" правит последние 16 лет, а до этого находилась у власти с 1998 по 2002 год. Соответственно, при ней сформировалось целое поколение венгров.

"Считается, что за "Фидес" будут голосовать представители сельской части страны и люди старше 50-ти, а за "Тису" — горожане и молодежь. Кроме того, "Тису" будут выбирать те, кто разочаровался в "Фидес". Сам Мадьяр — один из таких людей, как известно, он начинал политическую карьеру в партии Орбана", — рассуждает Ильинский.