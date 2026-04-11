"Не будем колонией". Как Венгрия борется с вмешательством Киева в выборы

БУДАПЕШТ, 11 апр - РИА Новости. "Венгрия стала зоной действия украинских спецслужб", "(Владимир) Зеленский хочет поучаствовать во всех выборах, кроме собственных", "Брюссель хочет оттеснить нас с дороги" - в преддверии парламентских выборов в Венгрии, РИА Новости приводит самые яркие и скандальные цитаты, касающиеся темы вмешательства Киева и Брюсселя во внутренние дела Будапешта.

"Брюссель и Украина вместе работают над сменой правительства в Венгрии , чтобы вместо национального правительства пришло правительство, дружественное Брюсселю и Украине... Они залезли в венгерскую интеллектуальную жизнь, в консалтинг, в политические дебаты. Украинцы уже в наших смартфонах", - отмечал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в октябре 2025 года.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Брюссель и Киев фактически объединились в "коалицию", целью которой приход к власти "марионеточного правительства" оппозиционной партии "Тиса", которое пустит Украину в ЕС , не будет противодействовать финансированию "коррумпированного киевского режима" со стороны ЕС и позволит втянуть Венгрию в конфликт.

"Уже много лет Брюссель пытается оттеснить нас с дороги. Они вмешиваются в каждые выборы, и теперь мы можем ожидать еще более агрессивных действий, чем когда-либо, потому что ставки никогда не были так высоки: они хотят втянуть нас в войну и хотят ввезти сюда мигрантов", - подчеркивал он.

Во время визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Будапешт Орбан пожаловался ему на беспрецедентное вмешательство иностранных спецслужб в венгерские выборы. Вэнс в ответ заявил, что Вашингтону известно о попытках украинских спецслужб оказать влияние на исход выборов в США и Венгрии.

Зеленский баллотируется на выборах в Венгрии. Из новостей я вижу, что деньги с Украины отправлялись даже на американские президентские выборы. Так постепенно Зеленский хочет участвовать во всех выборах, кроме своих собственных", - комментировал венгерский премьер высказывания украинских властей, подчеркивая, что на парламентских выборах правящей партии "надо победить и Украину".

"Украинцы вмешиваются в венгерские выборы гораздо грубее и серьезнее, чем когда-либо прежде", - подчеркивал Сийярто, выступая на акции против шантажа Украины у украинского посольства в Будапеште.

Из-за резких высказываний Владимира Зеленского, который призывал Орбана "опасаться волеизъявления венгерских граждан" в МИД Венгрии был вызван посол Украины в Будапеште Федор Шандор. Но после этого Зеленский не сменил риторику, а стал угрожать премьеру Венгрии встречей с украинскими военными из-за того, что Будапешт заблокировал выделение Киеву кредита ЕС в 90 миллиардов долларов за прекращение Украиной транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Экс-генерал Службы безопасности Украины Григорий Омельченко вслед за Зеленским начал угрожать детям и внукам Орбана.

Сам венгерский премьер признавал, что "Венгрию постепенно можно считать зоной операций украинских спецслужб" и в знак протеста против действий Киева массовое шествие в поддержку Орбана в марте, собравшее сотни тысяч участников, прошло под лозунгом "Мы не будем украинской колонией".

Как отмечали власти Венгрии, вмешательство Украины выражалось и в финансировании "Тисы". Бывший сотрудник украинских спецслужб, перешедший на сторону Венгрии, подтвердил, что Зеленский с ноября 2025 года еженедельно отправлял "Тисе" 5 миллионов евро наличными из "черных денег", которыми распоряжался сам без официального учета, и задержанные в Венгрии миллионы наличных долларов и евро, перевозимые на машине украинского Ощадбанка, были как раз из такой партии. Позднее власти Венгрии опубликовали видео, как сопровождавший перевозку денег экс-генерал СБУ подделывал накладные на них в туалете на автозаправке.

Ещё одной попыткой повлиять на выборы в Венгрии власти называют остановку Киевом нефтепровода "Дружба", по которому в Венгрию поступала российская нефть. Орбан заявлял, что Киев устроил Будапешту "нефтяную блокаду" на фоне энергокризиса в Европе с согласия Брюсселя, чтобы вызвать резкий рост цен на топливо в Венгрии и недовольство населения властями перед выборами. По этой же причине Киев пытался добиться "тотальной энергоблокады" Венгрии, обстреливая также газопровод, по которому в страну поступает российский газ.